Наше профессиональное отношение к бизнесу-это ваша комфортная жизнь на долгие годы

Добрый день друзья, уже более 7 лет мы успешно работаем, на рынке Автоматических ворот и ограждающих конструкций различного назначения.



Мы профессионально реализуем и устанавливаем автоматические ворота и автоматику, по г. Кургану и области. У нас работают квалифицированные специалисты, монтажники, благодаря чему мы обеспечиваем быструю доставку и монтаж ворот, а также оперативное гарантийное и техническое обслуживание.



В нашем ассортименте представлены различные товары подвижных и ограждающих конструкций, в том числе автоматические секционные ворота для гаража, промышленные ворота, гаражные двери и калитки. автоматика для ворот, шлагбаумы.



Специалисты нашей компании проходят ежегодное обучение, чтобы быть в курсе самых передовых технологий монтажа и производства подъемных ворот.

