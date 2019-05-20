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8 (800) 200-93-14
г. Курган, ул. Омская, 137а
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА АЛЮТЕХ

КУПИТЕ У НАС
И ПОЛУЧИТЕ
2 ГОДА ГАРАНТИИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
АЛЮТЕХ от 35000 рублей
10 аргументов в пользу ворот «АЛЮТЕХ»
Если вы действительно хотите купить себе качественные гаражные ворота, выбирайте АЛЮТЕХ.
Наша продукция
Гаражные ворота Алютех
от 35000 руб.
Гаражные секционные ворота Alutech – аналог немецких ворот. Они идеально подойдут для нашей зимы и долго прослужат. Ворота выпускаются в Белоруссии по европейским стандартам.
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Въездные ворота Алютех
от 58000 руб.
В ассортименте «АЛЮТЕХ» представлены распашные и откатные ворота представляющие собой сборную алюминиевую конструкцию. Благодаря высокому качеству узловых соединений и применению специальных комплектующих конструкции работают без рывков и заеданий.
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Автоматика Алютех
от 9000 руб
В основу конструкции новых приводов легли проверенные временем узлы и комплектующие, использованные в продукции марки AN-Motors, дополненные свежими конструкторскими решениями и максимально функциональными блоками управления
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Адэк официальный дилер Алютех в Кургане
Наше профессиональное отношение к бизнесу-это ваша комфортная жизнь на долгие годы
Добрый день друзья, уже более 7 лет мы успешно работаем, на рынке Автоматических ворот и ограждающих конструкций различного назначения.

Мы профессионально реализуем и устанавливаем автоматические ворота и автоматику, по г. Кургану и области. У нас работают квалифицированные специалисты, монтажники, благодаря чему мы обеспечиваем быструю доставку и монтаж ворот, а также оперативное гарантийное и техническое обслуживание.

В нашем ассортименте представлены различные товары подвижных и ограждающих конструкций, в том числе автоматические секционные ворота для гаража, промышленные ворота, гаражные двери и калитки. автоматика для ворот, шлагбаумы.

Специалисты нашей компании проходят ежегодное обучение, чтобы быть в курсе самых передовых технологий монтажа и производства подъемных ворот.
Офис компании "АДЭК", г. Курган, ул. Омская 137а 2 этаж секция 7
1 шаг от замера до монтажа
Замер и консультация
Замерим проём и дадим ценные рекомендации. Сделаем быстрый расчет ворот и автоматики.
Заключаем договор
Мы заключаем договор на оказание услуг, вы вносите предоплату 80%. Мы начинаем изготовление ваших ворот.
Монтаж с гарантией
Возьмем на себя все заботы по доставке, монтажу и настройке оборудования у вас на объекте.
Быстрый расчет стоимости ворот
Оставьте ваши данные, мы перезвоним в течение 5 минут, рассчитав смету.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Гарантия качества
Компания «АДЭК» является официальным сертифицированным партнером компании "Алютех" в г. Курган и Курганской области. Для наших клиентов на гаражные и въездные ворота гарантия 2 года.
Профессиональный монтаж
Специалисты нашей компании проходят ежегодное обучение, чтобы быть в курсе самых передовых технологий производства и монтажа подъемных въездных ворот.
Большой опыт
Более 7 лет мы успешно работаем, на рынке автоматических ворот и ограждающих конструкций различного назначения.
Наша миссия
Обеспечивать наших заказчиков и клиентов качественной продукцией, выполненной в современном дизайне, исполняя в срок все взятые на себя обязательства.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит вызов замерщика?
По городу эта услуга бесплатная, а за городом считаем 15 руб/км. Если вы живете далеко от города, вы всегда сможете замерить сами с нашей помощью.
Я могу оплатить ворота с карты у вас в офисе?
Да, конечно у нас есть терминал.
Сколько времени будет длится изготовление моего заказа ворот?
Это зависит от марки, производителя, размера ворот и выбранного вами цвета. Как показывает наша многолетняя практика, если вы знаете размеры проема гаража, сделайте заказ в начале сезона, что бы не ждать потом 1-2 месяца, когда начнется сезон.
У нас ворота
с дистанционным
управлением
НАШИ ПАРТНЕРЫ
Это компании, с которыми нас связывают многолетние дружеские и профессиональные отношения
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"АДЭК" Курган ул. Омская 137а, 2 этаж секция №7
"АДЭК" Курган ул. Омская 137а, 2 этаж секция №7
Наша миссия
Обеспечивать наших заказчиков и клиентов, качественной продукцией выполненной в современном дизайне, исполняя в срок все взятые на себя обязательства.
Генеральный директор ООО "АДЭК" Дмитрий Головин.
Наши контакты
Для расчета стоимости вашей конструкции ворот, и автоматики заполните форму и получите консультацию специалиста.
Телефон: 8 (800) 200-93-14
Почта: ascadek@gmail.com
г. Курган, ул. Омская, 137а, 2 этаж, секция №7
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